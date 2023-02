Stand: 01.02.2023 08:05 Uhr Lilienthal: Landwirt wegen Bestechung zu Geldstrafe verurteilt

Das Oberlandesgerichts Celle hat einen heute 70-jährigen Landwirt aus Lilienthal (Landkreis Osterholz) wegen Bestechung eines Ratsherrn zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 16.500 Euro verurteilt. Seine Ehefrau ist Eigentümerin landwirtschaftlich genutzter Grundstücke. Diese hätte sie als Bauland für gut 1,4 Millionen Euro verkaufen können. Das gesamte Bauprojekt war jedoch politisch umstritten. Die Grünen lehnten das Projekt ab. Der Angeklagte wandte sich deshalb Anfang 2020 an einen Ratsherrn dieser Fraktion und bot ihm 10.000 Euro an, wenn er sich bei der Abstimmung im Rat zumindest enthielte. Dieses Angebot wies der Ratsherr zurück. Das Bauprojekt wurde letztlich bis heute nicht umgesetzt. Der Angeklagte kam mit seiner Strafe noch glimpflich davon. Denn der Straftatbestand der Bestechung von Mandatsträgern wurde im Jahr 2021 verschärft. Eine solche Straftat ist heute mit Freiheitsstrafe nicht unter sechs Monaten, im Regelfall mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bedroht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2023 | 09:30 Uhr