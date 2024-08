Stand: 01.08.2024 11:11 Uhr Leiche in See in Weyhe: Ermittler schließen Gewalttat aus

Zwei Wochen nach dem Fund einer Leiche in einem See im Weyher Ortsteil Dreye (Landkreis Diepholz) ist die Identität des Toten geklärt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus Bremen. Er sei ertrunken. Das habe das rechtsmedizinische Gutachten zweifelsfrei ergeben. Einen Hinweis auf Fremdeinwirken gebe es nicht. Ein Stand-up-Paddler hatte den Leichnam Mitte Juli in dem See entdeckt.

