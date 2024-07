Stand: 16.07.2024 13:49 Uhr Stand-up-Paddler findet Leiche in See in Weyhe

In einem See im Weyher Ortsteil Dreye (Landkreis Diepholz) hat ein Stand-up-Paddler eine männliche Leiche entdeckt. Nach Polizeiangaben meldete der Mann am Dienstagvormittag, dass in dem See neben der Weser eine leblose Person treibe. Die Tauchergruppe der Bremer Berufsfeuerwehr konnte verhindern, dass die Leiche in die Weser trieb. Sie barg die Leiche mit einem Boot. Die Identität des Toten sei noch nicht bekannt, auch die Todesumstände seien nun Teil der Ermittlungen, hieß es von der Polizei.

