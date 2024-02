Stand: 29.02.2024 13:13 Uhr Lehrermangel: Landräte in Cuxhaven und Stade schlagen Alarm

In einem Brandbrief an Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) weisen die Landräte Kai Seefried (CDU) aus Stade und Thorsten Krüger (SPD) aus Cuxhaven auf die landesweit schlechteste Unterrichtsversorgung hin. Der dreiseitige Brief liegt dem NDR vor. Während landesweit 96,9 Prozent Unterrichtsversorgung registriert werden, sind es im Landkreis Stade nur 90,3 Prozent und im Nachbarkreis Cuxhaven 93,3 Prozent. Diese Zahlen hat das Kultusministerium dem NDR Niedersachsen bestätigt. Die Landräte aus Cuxhaven und Stade fordern mehr Lehrkräfte für ihre Region. Zudem sollten Referendare gezielt nach Stade und Cuxhaven vermittelt werden. Das Ministerium erklärte dem NDR, es gebe schon jetzt Anreize für Referendare wie zum Beispiel Umzugsprämien, wenn sie sich in schlechter versorgten Regionen bewerben. Zwang könne nicht ausgeübt werden, weil die freie Wahl der Ausbildungsstätte gelte.

