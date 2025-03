Stand: 26.03.2025 14:33 Uhr Nach Angriff auf Polizisten in Leer: 27-Jährige angeklagt

Eine 27-Jährige wird in Aurich wegen versuchten Totschlags angeklagt. Nach Angaben der Polizei soll sie nach einem Unfall auf der A28 bei Leer im November 2024 zunächst davon gefahren sein und dann mit einem Springmesser nach einem Polizisten gestochen haben. Der Mann sei ausgewichen und unverletzt geblieben. Laut der Anklagebehörde in Aurich wird ihr ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Sie sitzt in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen Nach Unfall: 27-Jährige attackiert Polizisten mit Springmesser Die Frau soll zuvor auf der A28 bei Leer ein Auto von der Straße gedrängt haben. Sie sitzt wegen versuchten Totschlags in U-Haft. mehr

