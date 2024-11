Nach Unfall: 27-Jährige attackiert Polizisten mit Springmesser Stand: 29.11.2024 10:50 Uhr Die Polizei Leer und die Staatsanwaltschaft Aurich ermitteln nach einem Angriff auf einen Polizisten in Leer gegen eine 27-Jährige. Die Frau hatte den Beamten mit einem Springmesser attackiert.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, sitzt die Frau inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei soll die 27-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der A28 zwischen den Anschlussstellen Apen und Filsum (Landkreis Leer) beim Überholen ein Auto geschnitten haben, in dem ein 53 Jahre alter Mann fuhr. Der Mann sei in der Folge mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Er blieb demnach unverletzt. Während die 27-Jährige weiterfuhr, setzte der 53-Jährige einen Notruf ab und folgte der Unfallverursacherin bis zu einem Tankstellengelände in Leer.

27-Jährige reagiert auf Ansprache nicht

Dort wollte laut Staatsanwaltschaft eine Polizeistreife die Fahrerin kontrollieren. Die 27-Jährige habe auf mehrfache Ansprache nicht reagiert. Die Beamten sollen daraufhin die Beifahrerscheibe eingeschlagen haben, um den Wagen zu öffnen. Als ein 25 Jahre alter Polizist Glasreste aus dem Fensterrahmen entfernen wollte, soll die Frau unvermittelt mit einem Springmesser in Richtung des Kopfes des Polizisten gestochen haben. Der Polizist blieb bei der Attacke unverletzt. Die 27-Jährige sei im Anschluss festgenommen worden. Die Ermittlungen laufen.

