Stand: 18.11.2024 11:07 Uhr Laster verliert Hunderte Liter Diesel am Ahlhorner Dreieck

Bei einem Unfall im Autobahndreieck Ahlhorner Dreieck (Landkreis Oldenburg) hat ein Sattelzug am Montagmorgen rund 400 Liter Diesel verloren. Die Fahrbahn muss aufwendig gereinigt werden, teilte die Polizei mit. Ihren Angaben nach wollte der Fahrer des Lkw von der Autobahn 1 in Richtung Hamburg auf die Autobahn 29 wechseln. In der Überleitung sei der 35-Jährige von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Dabei wurde der Dieseltank der Zugmaschine beschädigt, 300 bis 400 Liter Diesel verteilten sich auf der Fahrbahn. Die Abfahrt auf die A29 musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Die Polizei schätzt, dass die Sperrung bis in die Nachmittagsstunden andauert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst