Stand: 11.12.2023 13:46 Uhr Landwirtschaftliches Sorgentelefon derzeit stark nachgefragt

Landwirtschaftliche Sorgentelefone sind in den trüben Wintermonaten stark nachgefragt, wie das Landvolk mitteilt. Die Beraterinnen und Berater sind in Niedersachsen an den drei Standorten Barendorf (Landkreis Lüneburg), Oesede (Landkreis Osnabrück) und Rastede (Landkreis Ammerland) erreichbar. Gerade zur Advents- und Weihnachtszeit kochten auf den meist familiengeführten Betrieben die Konflikte hoch, heißt es vom Landvolk. Dabei geht es häufig um wirtschaftliche Notlagen und um eine ungeklärte Nachfolge auf den Höfen. Außerdem verschärften rechtliche und bürokratische Anforderungen die Arbeitsbelastung, so das Landvolk. Das Hilfsangebot für Landwirte wurde vor 30 Jahren vom niedersächsischen Landwirtschaftsministerium eingerichtet. Seit 1993 sind über die Hotline laut Landvolk rund 5.500 Menschen anonym und vertraulich beraten worden.

