Landkreis Verden: Tödlicher Unfall auf L132 bei Ottersberg Stand: 29.12.2022 14:41 Uhr Am Donnerstagvormittag ist es auf der Hauptstraße (L132) zwischen Ottersberg und Otterstedt (Landkreis Verden) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde tödlich verletzt.

Der 65-Jährige war auf der L132 von Ottersberg kommend in Richtung Otterstedt unterwegs. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet er in einer Kurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto entgegenkam. Die Frau konnte dem 65-Jährigen nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge frontal zusammengestoßen sind. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der 65-Jährige am Unfallort verstarb.

Rettungshubschrauber bringt 36-Jährige in Klinik

Die 36-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße beidseitig gesperrt werden. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04205) 31 58 10 bei der Polizei Ottersberg zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2022 | 15:00 Uhr