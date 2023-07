Stand: 26.07.2023 14:49 Uhr Landkreis Vechta: E-Bike-Fahrer stößt mit Rehbock zusammen

In Bakum im Landkreis Vechta ist am Dienstag ein Fahrradfahrer mit einem Rehbock zusammengestoßen. "So etwas habe ich auch noch nicht erlebt", sagte ein Sprecher der Polizei Vechta dem NDR in Niedersachsen. Der 53-Jährige sei mit seinem E-Bike in Richtung Bakum-Hausstette gefahren, als der Rehbock dessen Weg gekreuzt habe. Tier und Rad stießen frontal zusammen, beide stürzten. Während Ersthelfer sich um den 53-Jährigen kümmerten, blieb der Rehbock im Gras liegen. Zeugen zufolge habe der Bock wie tot gewirkt, so der Sprecher. Nach rund zehn Minuten sei das laut Zeugen ziemlich große Tier plötzlich aufgesprungen und in ein Maisfeld gelaufen. Möglicherweise war der Bock bewusstlos oder hat sich tot gestellt. Der vierbeinige Unfallverursacher wird nun vom örtlichen Jagdpächter gesucht. Der E-Bike-Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus.

