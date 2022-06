Stand: 09.06.2022 15:00 Uhr Landkreis Cuxhaven: NABU will Hochmoor wiederherstellen

Der Naturschutzbund NABU will im Landkreis Cuxhaven auf einer Fläche von rund 200 Hektar ein Moor wieder herstellen. Dieses Vorhaben sei europaweit einzigartig, teilte der NABU Niedersachsen am Donnerstag in Hannover mit. Die Gegend rund um den Ort Ahlen-Falkenberg war dem NABU zufolge früher eine wilde Moorlandschaft. Vor Jahrzehnten sei sie für die Landwirtschaft und den Torfabbau nutzbar gemacht worden. Der NABU und seine Partner wollen den Oberboden schonend abtragen. Den dann zutage tretenden Moorkörper wollen sie mit heimischen Torfmoosen und hochmoortypischen Begleitpflanzen wie Rosmarinheide, Moosbeere und Sonnentau "beimpfen". Die gezielte Einbringung der moortypischen Vegetation beschleunige die Wiederherstellung eines zusammenhängenden lebenden Hochmoores, hieß es. Den Beginn der Restaurierung strebt der NABU für 2023 an.

VIDEO: Neues Leben fürs Tote Moor - Klimaschutz am Steinhuder Meer (24.03.2022) (29 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Artenschutz Umweltschutz