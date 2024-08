Stand: 02.08.2024 12:52 Uhr Landgericht Oldenburg verurteilt Autoknacker zu Haftstrafen

Das Landgericht Oldenburg hat am Donnerstag zwei Männer wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Dem Urteil zufolge haben die beiden in den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und Diepholz im vergangenen Jahr mehrere hochwertige Autos gestohlen. Der 44-jährige Haupttäter muss dafür fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Ihm werden acht Taten zur Last gelegt. Bei seinem 41-jährigen Mittäter geht es um sechs Taten. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die beiden hatten es ausschließlich auf teure Modelle abgesehen und müssen nun jeweils über 98.000 Euro und knapp 41.000 Euro zurückzahlen. Dass die beiden Täter gefasst werden konnten, habe man vor allem der herausragenden Ermittlungsarbeit eines Polizisten zu verdanken, so die Richterin. Er habe mehrere "Puzzleteile" richtig zusammen gesetzt, was schließlich zum Erfolg geführt habe.

