Landesparteitag der Grünen: Lang fordert Einsatz für Demokratie Stand: 14.04.2024 12:57 Uhr In Oldenburg treffen sich Niedersachsens Grüne an diesem Wochenende zum Landesparteitag. Im Fokus: Europa und soziale Gerechtigkeit. Heute hat die Bundesvorsitzende Ricarda Lang eine Rede gehalten.

Darin machte Lang auch den Angriff des Iran auf Israel zum Thema. "Diese Drohnen kommen aus einem Land, das sich nichts anderes als die Zerstörung, die Tilgung Israels von der Landkarte zum Ziel gemacht hat", so die Politikerin. Es gehe nicht um eine einzelne kriegerische Auseinandersetzung, sondern das Existenzrecht des jüdischen Staates als Schutzort für Jüdinnen und Juden weltweit. "Wir stehen solidarisch an der Seite Israels", sagte die Parteivorsitzende. "Wir denken heute alle gemeinsam an die Menschen in Israel, an Jüdinnen und Juden weltweit, die Angst haben. Ich denke aber auch an die Menschen im Iran."

Themen abseits der Umweltpolitik

Unabhängig vom tagesaktuellen Geschehen hatten die Grünen für diesen Landesparteitag Schwerpunkte abseits der Umweltpolitik gesetzt. Das Motto der Veranstaltung lautet "Europa: sozial, gerecht und demokratisch!". Mit Blick auf die Europawahl und Landtagswahlen forderte Lang einen starken Einsatz für die Demokratie. "Wir wissen aus der Geschichte, dass Nazis nicht erst dann Macht bekommen, wenn sie tatsächliche Mehrheiten haben, sondern dass Nazis dort Macht bekommen, dass sie dort gefährlich werden, wo Demokraten passiv werden", sagte die Parteivorsitzende in ihrer Rede. Nazis aus der AfD müssten aus dem ganzen Land Widerstand bekommen. Die Partei könne dieses Land destabilisieren, so Lang.

Abstimmung über Antrag zu AfD-Verbot

Bereits am Samstag äußerten sich Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg und der Landesvorsitzende Alaa Alhamwi mit entsprechendem Tenor. So betonte Alhamwi: "Mit dem Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus sind wir noch längst nicht fertig." Heute wollen die Teilnehmenden zudem über einen Antrag abstimmen. Dabei geht es darum, ob ein AfD-Verbot geprüft werden soll. Mehr als 200 Parteimitglieder sind zu der Tagung angereist.

