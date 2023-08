Stand: 24.08.2023 10:16 Uhr Laborbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr in Oldenburg aus

In einem Labor der Universität Oldenburg ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zum Naturwissenschaftlichen Campus aus. Aus bislang unbekannter Ursache stand eine Abzugsanlage in Brand, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Labor wurde dadurch schwer beschädigt. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, weil er in der Hitze kollabierte. Genaue Angaben zur Schadenshöhe und zu den Folgen für den Uni-Betrieb liegen noch nicht vor. Laut Polizei verursachte das Feuer größere Probleme, weil der Rauch von der Lüftungsanlage in andere Gebäudeteile verteilt wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

