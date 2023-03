LNG-Terminal: Spatenstich für zweite Pipeline in Westerstede Stand: 28.03.2023 02:00 Uhr Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) setzt heute in Westerstede (Landkreis Ammerland) den ersten Spatenstich für eine neue Erdgas-Anbindungspipeline zum LNG-Terminal in Wilhelmshaven.

Die 70 Kilometer lange Pipeline des Energieversorgers EWE soll von Wilhelmshaven bis in den Landkreis Leer reichen. Das flüssige Erdgas (LNG), das am LNG-Terminal in Wilhelmshaven angelandet wird, soll nach dem Umwandeln in seinen gasförmigen Zustand durch die neue Pipeline zu den Gasspeichern in Jemgum und Nüttermoor transportiert werden. Von dort aus soll das Gas laut EWE auch in die dort vorhandenen Ferngasleitungen eingespeist werden. Die neue Leitung soll nach Angaben des Energieversorgers kurzfristig vier Millionen Menschen in der Region mit Erdgas versorgen.

Pipeline soll Ende 2023 fertig sein

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat kürzlich den vorgezogenen Baustart für die Pipeline genehmigt. Genehmigungen liegen nach NDR-Informationen für die ersten Abschnitte des Trassenbaus vor. Ende des Jahres soll die Leitung fertig sein. Die erste Pipeline am LNG-Terminal in Wilhelmshaven war kurz vor Weihnachten 2022 in Betrieb gegangen.

