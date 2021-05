Kühlung vergessen: Biontech-Impfstoff in Oldenburg vernichtet Stand: 15.05.2021 19:39 Uhr Das Impfzentrum in Oldenburg hat 504 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech vernichtet. Einem Mitarbeiter war vor dem Feiertag ein Fehler unterlaufen.

Der Mitarbeiter hatte nach Angaben der Stadtverwaltung am Tag vor Himmelfahrt vergessen, einen Karton mit Impfstoff in den Kühlschrank zu stellen. Passiert sei der "schwerwiegende Fehler", als die Impfstoffe zum Auftauen vorbereitet worden waren. Dabei sei es versäumt worden, einen Karton mit 84 Flaschen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer aus dem Tiefkühlcontainer in den normalen Kühlschrank umzupacken. Der Karton blieb demnach eineinhalb Tage ungekühlt stehen. Das Vakzin kann bei Kühlschranktemperaturen etwa fünf Tage gelagert werden. Bei Zimmertemperatur ist es nur wenige Stunden haltbar.

Mitarbeiter meldete Fehler selbst

Weil am Himmelfahrtstag nicht geimpft wurde, fiel der Fehler laut Stadtverwaltung erst am Freitag auf. Gemeldet worden sei er umgehend - und zwar vom selben Mitarbeiter, der den Impfkarton nicht in die Kühlung gelegt hatte. Der Leiter des Impfzentrums, Andreas Schiefbahn, bezeichnete es als "positiv", dass sein Mitarbeiter nicht versucht habe, den Fehler zu verheimlichen. Die unbrauchbaren Dosen wurden demnach nicht verimpft und der Impfstoff umgehend vernichtet.

Oberbürgermeister: "Glück im Unglück"

Aus dem Rathaus heißt es, Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) sei umgehend über den Vorfall informiert worden: "Gerade in der jetzigen Situation ist ein solches Versäumnis natürlich schwer verständlich", sagte Krogmann. Aber, wo Menschen arbeiten, passierten auch Fehler. "Und wir haben Glück im Unglück", so der Oberbürgermeister: Es hätten wegen der Panne keine Impftermine abgesagt werden müssen. Das Oldenburger Impfzentrum verfüge über ausreichend Impfstoff, um alle vergebenen Impftermine einhalten zu können.

Stadt will Abläufe im Impfzentrum überprüfen

Dennoch habe die Stadt den Vorfall bereits dem Krisenstab in Hannover und dem Niedersächsischen Sozialministerium gemeldet. Als Konsequenz aus dem Fehler würden die Abläufe im Impfzentrum nun noch einmal genau überprüft. Die Stadtverwaltung betonte gleichzeitig, dass dies der erste solche Zwischenfall im Oldenburger Impfzentrum sei. Bislang seien dort etwa 70.000 Impfdosen verabreicht worden.

