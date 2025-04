Stand: 28.04.2025 12:50 Uhr Cuxhaven: Wohnhaus nach Brand unbewohnbar - 400.000 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen ist ein Wohnhaus in Cuxhaven in Brand geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 58-jährige Bewohner den Brand im Stadtteil Süderwisch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen griffen auch auf die Garage des Hauses über. Die dort gelagerten Gasflaschen wurden von der Feuerwehr gesichert und gekühlt. Beide Gebäude sind laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Sie schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro. Der 58-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

