Auftrag für vier neue Kreuzfahrtschiffe: Rettung für Meyer Werft? Stand: 12.08.2024 22:22 Uhr Die Papenburger Meyer Werft soll eigenen Angaben zufolge vier Kreuzfahrtschiffe für Disney Cruise Line bauen. Der Großauftrag zeige, dass die Schiffe der Werft gefragt sind, so Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies.

Es handelt sich um den höchsten Auftragswert in der Geschichte der Meyer Werft, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die vier Schiffe sollen demnach zwischen den Jahren 2027 und 2031 ausgeliefert werden. Details zu Namen, Routen und Designs der Kreuzfahrtschiffe seien noch in Planung. Meyer habe damit aktuell Aufträge von Disney für acht Schiffe. Das erste Schiff für Disney hatte die Werft 2010 ausgeliefert - die "Disney Dream". "Unser Auftragsbuch wächst mit den neuen Aufträgen auf über 11 Milliarden Euro", sagte Seniorchef Bernard Meyer.

Wirtschaftsminister Lies: Schiffe der Werft sind gefragt

Nach Ansicht von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) zeigt die geplante Lieferung für Disney eine gute Auftragslage der Werft sowie eine solide Kundenstruktur. Der SPD-Politiker zeigt sich zuversichtlich, dass die Werft eine Zukunft hat. Auch Thomas Gelder von der IG-Metall vertritt diese Ansicht: Nach dem Großauftrag könne der Bund gar nicht mehr anders, als zu helfen, sagte er.

Bund und Land sollen bürgen

Die neuen Aufträge werden als wichtiges Zeichen gewertet - vor allem vor dem Hintergrund, dass Bund und Land bis Mitte September Bürgschaften garantieren sollen, um die Werft finanziell am Leben zu halten. Die Werft braucht Zusagen über rund 2,8 Milliarden Euro - Bürgschaften und Investitionen. Und das bis Mitte September. Damit Banken kurzfristig weiterhin Kredite geben und die Werft ihre Mitarbeiter bezahlen kann. Bund und Land verhandeln weiter, teilte das niedersächsische Wirtschaftsministerium mit. Ein abschließendes Ergebnis gäbe es bislang nicht.

