Kopfschuss in Delmenhorst: Urteil im Prozess könnte Montag fallen Stand: 07.06.2024 14:03 Uhr Einer Frau in Delmenhorst wurde vor den Augen ihrer Kinder in den Kopf geschossen. Ihr Ex-Mann soll den Anschlag beauftragt haben. Am Montag könnte das Urteil verkündet werden.

In jedem Fall sollen an diesem Tag die Plädoyers gehalten werden. Sollte dafür mehr Zeit notwendig sein, könnte das Urteil auch erst am Freitag fallen. Das hat das Landgericht Oldenburg dem NDR Niedersachsen bestätigt.

Angeklagte verweigern Aussage bei Prozessauftakt

Zum Prozessstart im August 2023 wollten sich sowohl der 35 Jahre alte Ex-Mann des Opfers als auch der 42-Jähriger mutmaßliche Schütze nicht zu den Vorwürfen äußern. Beide waren zuvor mit Handschellen in den Sitzungssaal geführt worden. Während der Anklageverlesung wirkten beide den Angaben zufolge gleichgültig und abgebrüht.

Anklage wegen versuchten Mordes und Anstiftung

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern unter anderem versuchten Mord und Anstiftung dazu vor. Das Motiv sei Eifersucht. Der 35-Jährige habe deswegen beschlossen, seiner Ex-Frau das Leben zu nehmen. Weil er sie nicht selbst töten wollte, hat er laut Anklage seinen besten Freund zu der Tat überredet. Der 42-Jährige soll der Frau schließlich im Februar 2023 in Delmenhorst aufgelauert und ihr in den Kopf geschossen haben, als sie aus ihrem Auto aussteigen wollte. Mit im Auto saßen die drei Kinder der Frau und des angeklagten Ex-Mannes.

Frau überlebt Kopfschuss schwer verletzt

Laut Landgericht Oldenburg war die 35-Jährige mit ihrem Ex-Mann verabredet, um ihm die Kinder zu übergeben. Dieser habe während der Tat in einem Büro gewartet, um ein Alibi zu bekommen. Die im Gesicht getroffene Frau hat den Kopfschuss schwer verletzt überlebt. Das Landgericht hatte elf Prozesstage angesetzt. Beiden Angeklagten droht lebenslange Haft.

