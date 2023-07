Kopfschuss in Delmenhorst: Anklage gegen zwei Männer erhoben Stand: 04.07.2023 11:40 Uhr Nach Schüssen auf ihr fahrendes Auto wurde eine 35-Jährige in Delmenhorst in den Kopf getroffen und schwer verletzt. Zwei Männer - darunter ihr Ex-Ehemann - kamen in U-Haft. Nun wurde Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wirft den beiden 36 und 42 Jahre alten Männern versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie der Anstiftung dazu vor. So habe der 36-Jährige seine geschiedene Ehefrau töten lassen wollen. Beauftragt habe er einen 42-jährigen Bekannten, hieß es in einer Mitteilung. Diesem habe er mitgeteilt, wo und wann er seine geschiedene Ehefrau im Delmenhorster Stadtgebiet antreffen könne.

Kinder saßen während Schuss in Auto

Am 10. Februar soll der 42-Jährige dann mit einem Fahrrad gezielt auf das Auto der Frau zugefahren sein und geschossen haben. Die 35-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Laut Staatsanwaltschaft überlebte sie nur dank eines glücklichen Zufalls. Als der Schuss fiel, saßen auch drei Kinder im Fahrzeug, die körperlich unverletzt blieben. Nach Ermittlungen einer Mordkommission standen beide Männer unter dringendem Tatverdacht. Sie sitzen seit Anfang März in Untersuchungshaft.

