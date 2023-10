Stand: 13.10.2023 08:12 Uhr Klimaaktivist besprüht Uni Oldenburg mit Farbe

In Oldenburg hat ein 54-jähriger Mann aus Pellworm die Fassade sowie die Eingangstür der Universität Oldenburg mit oranger Farbe besprüht. Laut Polizei hatte er dazu die Farbe in einen Feuerlöscher umgefüllt. Der Mann soll zu den Klimaaktivisten der "Letzten Generation" gehören. In den Sozialen Medien hat sich die Gruppe dazu bekannt. Die Protest-Gruppe fordert nach eigenen Angaben, dass Deutschland schnell aus fossilen Energieträgern aussteigt. Mit der Aktion in Oldenburg wollten sie die Universität dazu auffordern, sich entschlossener zu positionieren.

