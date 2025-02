Stand: 17.02.2025 13:21 Uhr Kleiner Alleskönner: Container-Windkraftanlage im Hafen von Emden

Im Hafen in Emden ist eine Container-Windkraftanlage in den Testbetrieb gegangen. Wie die Betreibergesellschaft Niedersachsen Ports (NPorts) am Montag mitteilte, ist es die erste derartige Anlage in einem deutschen Seehafen. Sie verbinde Windkraft, Photovoltaik, einen Batteriespeicher und eine Lademöglichkeit für Autos, hieß es. Thomas Tröster, Teamleiter Elektrotechnik bei NPorts Emden, bezeichnete sie als "Schweizer Taschenmesser unter den Windkraftanlagen": Die kleine Anlage könne mehr als 45.000 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren - genug für Hafengebäude, Parkplatzbeleuchtung und Einspeisung ins Netz. 60 Prozent der Kosten wurden durch ein EU-Programm finanziert. Sollte der Test positiv verlaufen, will NPorts solche Anlagen nach Angaben einer Sprecherin auch an anderen Firmenstandorten errichten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Häfen Energie