Stand: 01.07.2024 13:47 Uhr Klassenfahrt: Schüler sollen Jugendliche rassistisch beleidigt haben

Während einer Klassenfahrt in Tossens (Wesermarsch) sollen Schüler in der vergangenen Woche gleich mehrfach rassistische Beleidigungen geäußert haben. Zunächst soll laut Polizei am Mittwoch eine Gruppe von circa 10 bis 15 Personen einen 15-Jährigen rassistisch beleidigt haben. Nur einen Tag später sollen drei Frauen eine 16-Jährige beleidigt haben. Später soll eine der Frauen zweimal den Hitlergruß gezeigt haben. Außerdem wurde nach Angaben eines Sprechers der Polizei auch die Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gerufen. Die Schüler sollen den Ort mittlerweile wieder verlassen haben. Die Polizei bittet Zeugen der Vorfälle, sich unter der Telefonnummer (04731) 2694-0 zu melden.

