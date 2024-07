Stand: 01.07.2024 13:02 Uhr "L'Amour toujours" - Zeugen melden Männer auf Osteroder Sportplatz

Zeugen in Osterode (Landkreis Göttingen) haben am Samstagabend mehrere Männer der Polizei gemeldet, weil diese während einer Veranstaltung auf dem Sportplatz ein volksverhetzendes Lied gesungen haben sollen. Das teilte die Polizei Göttingen mit. Demnach sollen die Männer zum Lied "L'Amour toujours" von Gigi D'Agostino die Parole "Deutschland den Deutschen - Ausländer raus" gesungen haben. Polizeibeamte kontrollierten den Vorfall. Als sie die zehn Männer im Alter zwischen 24 und 30 Jahren in der Umkleide des Osteroder Sportplatzes antrafen, sei kein Gesang mehr zu hören gewesen. Wegen des Verdachts der Volksverhetzung will die Polizei Göttingen weiter ermitteln.

