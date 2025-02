Stand: 04.02.2025 10:41 Uhr Kirche wird zur Küche: Oldenburger organisieren kostenloses Essen

In Oldenburg bietet die Johanniter Hilfsgemeinschaft ab Donnerstag kostenlose Abendessen an. In die Garnisonkirche seien alle eingeladen, "die sich sonst Essen gehen nicht leisten können", sagt Anja Maud Siegert, Vorsitzende der Johanniter Hilfsgemeinschaft. An zwölf Abenden bedienen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Menschen an gedeckten Tischen. Bis April öffnet die Vesperkirche jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr ihre Türen. Das Angebot sei bereits im vergangenen Jahr gut angenommen worden. Bis zu 100 Mahlzeiten an einem Abend seien ausgegeben worden. Die Vesperkirchen sind ein deutschlandweites Konzept, das soziale Teilhabe und Gemeinschaft fördert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg