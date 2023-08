Stand: 04.08.2023 14:49 Uhr Kinder sollen Steine auf Gleise gelegt und Zug beworfen haben

Zwei Kinder haben am Donnerstagabend offenbar den Zugverkehr zwischen Bremen und Bremerhaven ausgebremst: Laut Bundespolizei legten sie Gegenstände auf die Gleise. Vermutlich habe es sich um Steine gehandelt. Der Lokführer einer Regionalbahn stoppte den Zug und brachte ihn rechtzeitig zum Stehen, wie es weiter hieß. Als der Zug wieder anfuhr, sei er mit Steinen beworfen worden. Die Folge waren den Angaben zufolge Dellen und Kratzer an der Lok und an einem der Waggons. Verletzt wurde niemand. Zehn Züge hatten wegen des Vorfalls jedoch insgesamt 240 Minuten Verspätung. Die Bundespolizei sucht nun nach den beiden Kindern, die etwa zehn und fünf Jahre alt sein sollen.

