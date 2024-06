Stand: 20.06.2024 06:20 Uhr Kellerbrand in betreuter Wohnungseinrichtung: Acht Verletze

Bei einem Kellerbrand im Bremer Ortsteil Sebaldsbrück sind am Mittwochabend acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren Einrichtungsgegenstände im Keller des Einfamilienhauses in Brand geraten. Demnach ist die Ursache noch unklar. Das Haus wird als Einrichtung für betreutes Wohnen genutzt. Alle acht Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen, erlitten dabei aber Rauchgasvergiftungen. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Gebäude ist erst einmal unbewohnbar.

