Stand: 29.08.2023 13:08 Uhr Kellerbrand in Norden - Feuerwehr rettet 39 Menschen

Ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses hat in Norden (Landkreis Aurich) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte evakuierten 39 Menschen aus dem Gebäude, darunter etwa 15 Kinder. Auch Haustiere wurden gerettet. Einige Menschen wurden mit Drehleitern von Balkonen und aus geöffneten Fenstern geborgen. Alle Bewohner blieben unverletzt. Während der Rettungsarbeiten stürzte ein Feuerwehrmann. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Kellerbrand entwickelte starken Rauch, der vom Untergeschoss in das gesamte Gebäude zog. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Rund 40 Menschen wurden zunächst anderweitig untergebracht. Insgesamt waren etwa 120 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und DRK im Einsatz. Auch die Notfallseelsorge, Mitarbeitende der Unteren Wasserbehörde, des zuständigen Energieversorgers sowie Vertreter der Stadt Norden waren vor Ort. Der Schaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unbekannt und muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter Telefon (04931) 92 10 entgegen.

