Stand: 19.07.2020 15:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Keine Schließung trotz Corona in Schlachthof

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Hähnchenschlachthof des Wiesenhof-Konzerns in Lohne (Landkreis Vechta) hat sich am Sonntag das betroffene Unternehmen geäußert. Die Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH (OGS) kündigte an, die Mitarbeiter verstärkt auf Infektionen zu testen. Eine Komplettdesinfektion des Wiesenhof-Standorts sei geplant; außerdem soll das Aufsichtspersonal in dem Schlachthof verstärkt werden. Zusätzliche Pausenräume sollten entstehen und die Arbeitsschichten voneinander getrennt werden. Eine Schließung ist laut Landrat Herbert Winkel (CDU) nicht geplant. Es handele sich um eine Ermessensfrage, sagte er am Sonntag.

Videos 00:53 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Nach Schlachterei-Schließung: Puten-Mäster in Not NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Nach einem Corona-Ausbruch in einer Wiesenhof-Schlachterei in Wildeshausen müssen andere Betriebe einspringen, um die Puten zu schlachten. Doch in dem Umfang ist das kaum möglich. Video (00:53 min)

Nicht in "privatem Bereich" angesteckt

Insgesamt gibt es in Lohne bislang 66 Infizierte, die alle unter Quarantäne stehen. Angesteckt haben sich offenbar viele in der Kartonage-Abteilung auf dem Betriebsgelände - nicht, wie der Landkreis Vechta zuerst angegeben hatte, im "privaten Bereich". Das Kartonlager ist kein Kältebereich. Die Infizierten arbeiten den Angaben zufolge nicht im vollautomatisierten Schlacht- und Zerlegebetrieb. Die positiven Befunde waren bei einer zweiten Testreihe vor einigen Tagen aufgefallen. Bei einem früheren Test Ende Juni habe es bis auf zwei Nachweise keine Fälle gegeben.

Urlaubsrückkehrer müssen in Quarantäne

Bislang seien 1.046 Abstriche gemacht worden. Die Belegschaft zählt 1.284 Mitarbeiter. Alle, die nicht getestet wurden, seien im Urlaub oder krank, hieß es. Wenn die Rückkehrer aus Risikogebieten zurück an die Arbeit wollen, müssen sie zunächst 14 Tage in Quarantäne und anschließend einen negativen Corona-Test vorlegen. Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sollten zur Verfügung gestellt werden. Schwere Erkrankungsfälle seien bislang nicht gemeldet, auch Familienmitglieder oder Personen aus dem Umfeld der Infizierten hätten sich noch nicht angesteckt. Auch diese sollen nun alle zwei Tage untersucht werden.

50er-Grenze nicht überschritten

Nach Unternehmensangaben handelt es sich bei den Infizierten um 12 eigene Mitarbeiter, 48 Werkvertragsbeschäftigte, fünf Mitarbeiter aus Arbeitnehmerüberlassung und um einen externen Beschäftigten einer Reinigungsfirma. In Absprache mit den Behörden sollten 95 weitere Beschäftigte in Quarantäne. 35 der Infizierten wohnen im Landkreis Vechta, 27 im Landkreis Diepholz, zwei im Landkreis Osnabrück und jeweils einer im Landkreis Cloppenburg und in der Stadt Delmenhorst. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liege mit den neuen Fällen nun bei 41,13, teilte der Landkreis weiter mit. Bundesweit gilt derzeit die Regelung, dass Einschränkungen des öffentlichen Lebens beim Erreichen einer kritischen Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen verfügt werden.

Häufung von Fällen im Landkreis

Erst Anfang der Woche hatte der Landkreis Vechta innerhalb von zwei Tagen 16 neue Corona-Infektionen registriert. Daraufhin untersuchte das Gesundheitsamt unter anderem Mitarbeiter der Wiesenhof-Schlachterei in Lohne. Bereits im Juni waren dort rund 600 Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet worden. Zuletzt hatte es Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen und bei Geestland in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) gegeben. Gegen Tönnies ermittelt die Bielefelder Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.07.2020 | 08:00 Uhr