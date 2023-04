Stand: 24.04.2023 13:04 Uhr Kein Führerschein, betrunken - Autofahrer flieht vor Polizei

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend bei einer Polizeikontrolle in Barnstorf (Landkreis Diepholz) Gas gegeben und ist geflüchtet. Wir die Polizei mitteilte, verfolgte ein Streifenwagen den Mann mit Blaulicht und Martinshorn über Wald- und Feldwege. Erst ein Baumstumpf stoppte den Flüchtigen: Er fuhr mit dem Auto darauf und der Wagen blieb stehen. Zwar versuchte der Mann noch, zu Fuß zu entkommen, aber die Polizisten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Dabei stellten sie den Angaben zufolge fest, dass der 42-Jährige keinen Führerschein besaß und alkoholisiert war. Außerdem waren die Kennzeichen am Auto nicht zugelassen und gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Im Auto fand die Polizei zwei Mörtelmischer, einen Kompressor und weiteres Baustellenwerkzeug. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Werkzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer (05441) 97 10 zu melden. Für den Autofahrer ging es direkt ins Gefängnis: Laut Polizei lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Nach einer Blutprobe wurde der 42-Jährige in die Justizvollzugsanstalt nach Vechta gebracht.

