Jugendliche rauben zwei Kinder in Verden aus

Auf einem Parkplatz in Verden haben am Dienstagnachmittag Jugendliche zwei Kinder überfallen. Nach Angaben der Polizei folgten die vier mutmaßlichen Täter den Kindern auf E-Scootern zu einem Parkplatz. Dort sprachen sie ihre Opfer an. Anschließend durchsuchten die Jugendlichen die Taschen der Kinder und nahmen ihnen Bargeld ab. Nach der Tat flüchteten sie auf den E-Scootern in Richtung Bahnhof. Die vier Jugendlichen sollen laut Polizei zwischen 14 und 15 Jahre alt sein und circa 1,70 Meter groß. Einer der Täter hat demnach schwarze Haare und trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Ein zweiter Täter wurde als dunkelhäutige Person mit schwarzen Locken beschrieben. Er trug ein Argentinien-Trikot und eine kurze schwarze Hose. Ein dritter Täter hat den Angaben zufolge blonde Haare. Er soll ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden.

