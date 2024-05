Stand: 29.05.2024 07:38 Uhr Frau verwechselt Bremse mit Gas und löst Karambolage aus

Eine 76-jährige Autofahrerin hat in Westerstede (Landkreis Ammerland) beim Einparken das Gas- und Bremspedal verwechselt und damit eine Karambolage mit vier beteiligten Autos verursacht. Die Frau sei am Dienstagnachmittag mit voller Geschwindigkeit rückwärts gefahren und habe dadurch den hinter ihr geparkten Wagen über eine Kreuzung befördert, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge seien dann mit einem weiteren Wagen kollidiert, der wiederum in einen anderen Pkw geschoben wurde. Die 76-Jährige sowie eine weitere Autofahrerin wurden bei der Karambolage leicht verletzt.

