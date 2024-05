Stand: 29.05.2024 06:37 Uhr Schwerer Unfall in Westerstede: Auto überschlägt sich

Ein 25-Jähriger hat sich in Westerstede im Landkreis Ammerland mit seinem Auto überschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde er schwer verletzt. Der Mann sei am späten Dienstagabend in einer Rechtskurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Baum touchiert, hieß es. In der Folge habe sich sein Auto überschlagen. Der Schwerverletzte konnte sich laut Polizei eigenständig aus dem Wrack befreien und ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Er stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen, wie die Polizei mitteilte.

