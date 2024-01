Jever-Brauerei und Hotel nach Bombendrohungen evakuiert Stand: 24.01.2024 12:25 Uhr Wegen Bombendrohungen wurden am Mittwoch die Jever-Brauerei und ein Hotel in Varel (Landkreis Friesland) evakuiert. Laut Polizei hatte das Brauhaus am frühen Mittwochmorgen einen Drohanruf erhalten.

Darin habe eine automatisierte Bandansage eine Explosion angedroht, teilte die Polizei mit. Die Verantwortlichen stellten den Betrieb vorübergehend ein und räumten das Gelände. 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren den Angaben zufolge betroffen. Ebenfalls am frühen Morgen ging bei der Polizei in Varel ein Anruf ein, in dem Unbekannte mit einer Explosion in einem Brauhaus in Varel drohten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Brauerei geschlossen war. Aus einem angrenzenden Hotel wurden sechs Gäste und zwei Angestellte in Sicherheit gebracht. Nach einer Überprüfung der Brauereien und des Hotels gab die Polizei Entwarnung. Die Beamten ermitteln nun zu der Herkunft der Anrufe und haben ein Verfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen einer Straftat eingeleitet.

