Jahreswechsel: Unterkünfte an der Nordsee fast ausgebucht Stand: 30.12.2024 08:17 Uhr An der Nordsee sind viele Unterkünfte laut Tourismus-Agentur Nordsee zum Jahreswechsel ausgebucht. 90 Prozent seien auf den Inseln und an der Küste bereits belegt - vereinzelt gebe es aber noch Zimmer.

Vor allem im Binnenland könnte auf Nachfrage noch etwas frei sein, heißt es von dem Unternehmen. Eine ähnliche Situation zeigt sich auch im Harz. Vor allem Ferienwohnungen und -häuser seien sehr stark gefragt, sagt die Harzer Tourismusverbands-Chefin Carola Schmidt. Wem kleinere oder etwas abgelegenere Unterkünfte genügen würden, könne aber noch etwas finden. Allerdings gelte für diese Zeit oft eine Mindestmietzeit von drei bis fünf Tagen, so Schmidt.

Hoffnung auf volle Auslastung in der Lüneburger Heide

In der Lüneburger Heide sind dagegen laut der Tourismusagentur Lüneburger Heide GmbH noch mehr Betten frei. Man hofft demnach aber, dass das Geschäft noch ähnlich gut wird, wie im vergangenen Jahr: An Silvester 2023 waren die Hotels und Pensionen ausgebucht. Eine volle Auslastung sorge in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für steigende Steuereinnahmen in den Kommunen und die würden dringend benötigt, heißt es von der Lüneburger Heide GmbH.

