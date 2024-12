Feiertage: Urlaubsregionen in Niedersachsen fast ausgebucht Stand: 15.12.2024 16:16 Uhr Über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel erwarten Niedersachsens Tourismusregionen viele Urlaubsgäste. Doch auch für Kurzentschlossene gibt es vereinzelt noch Unterkünfte.

Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Tourismusgesellschaften ergab, variiert die Verfügbarkeit von freien Hotelzimmern, Ferienwohnungen und Pensionen nach Ort und Zeit: Während die Nachfrage an der Küste und im Harz vor allem an Silvester hoch ist, gibt es im Binnenland oder in der Lüneburger Heide noch viele freie Betten.

Nordseeküste: Freie Unterkünfte vor allem im Binnenland

An der Nordseeküste sind die Unterkünfte rund um die Feiertage nach Angaben der Tourismus-Agentur Nordsee (Tano) schon zu etwa 70 Prozent ausgebucht. Unmittelbar an der Küste und auf den Inseln ist es noch knapper: Hier liegt die Auslastung bereits bei rund 90 Prozent. Wer kurzfristig noch verreisen will, dem empfiehlt Tano-Sprecherin Lisa Zeiger das Binnenland. Hier seien es noch vergleichsweise viele Unterkünfte frei. Möglichkeiten für Aktivitäten gebe es viele, so Zeiger. Ihren Angaben nach haben viele Weihnachtsmärkte auch nach Weihnachten geöffnet und in Norddeich, Cuxhaven sowie auf den Nordeseeinseln Borkum und Juist kann das neue Jahr beim traditionellen Anbaden gestartet werden.

Zum Jahreswechsel kaum noch freie Unterkünfte im Harz

Im Harz sind die Unterkünfte nach Angaben des Tourismusverbandes in der Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel so gut wie ausgebucht. Besonders Ferienhäuser und -wohnungen seien stark nachgefragt, sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands. Wer bei der Wahl der Unterkunft und des Ferienortes jedoch flexibel sei, finde noch freie Unterkünfte, so Schmidt. Lediglich zum Jahreswechsel gebe es nur noch ganz wenige Unterkünfte für spontane Urlauberinnen und Urlauber.

Viele freie Betten in den Wintermonaten in der Lüneburger Heide

Der Tourismus in der Lüneburger Heide lief in diesem Jahr richtig gut: Von Januar bis September gab es nach Angaben des niedersächsischen Landesamtes für Statistik 4,94 Millionen Übernachtungen. Das ist ein Plus von 0,9 Prozent zum Vorjahr. Auch zu Silvester seien die Hotels und Pensionen ausgebucht, so Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Ansonsten seien die Menschen in den Wintermonaten mit ihren Buchungen eher zurückhaltend. Bislang sei es in der Lüneburger Heide noch ruhig und es gebe viele freie Betten.

