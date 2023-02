Sendedatum: 15.02.2023 13:30 Uhr Jagdunfall in Lamstedt: Jäger schießt anderen Jäger an

Bei einem Jagdunfall in Lamstedt im Landkreis Cuxhaven ist ein Jäger von einem anderen Jäger angeschossen worden. Nach Polizeiangaben wurde der 46 Jahre alte Jäger durch den Schuss schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Unfall hatte sich bereits Ende Januar in einem Wald ereignet. Wie es dem Mann nach zweieinhalb Wochen geht, sei nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Beide Jäger hatten eine Jagderlaubnis. Die Polizei Cuxhaven ermittele gegen den 57-jährigen Jäger wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Hintergründe seien noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.02.2023 | 13:30 Uhr