Stand: 07.02.2023 07:41 Uhr Im Nebel ins Gleis gefahren: Zug erfasst in Rastede Auto

In Rastede im Landkreis Ammerland ist am Montagabend ein Güterzug in ein verlassenes Auto gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine 72 Jahre alte Frau hinter einem Bahnübergang abbiegen. Wegen dichten Nebels habe sie die Straße nicht erkannt und war auf das Gleisbett gefahren. Dort habe sich das Auto auf den Schienen festgefahren. Die Frau stieg rechtzeitig aus und brachte sich in Sicherheit. Wenige später kollidierte ein Güterzug ungebremst mit dem Auto. Der Bahnübergang und die Zugstrecke mussten für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

