Huntebrücke bei Elsfleth ab Samstag wieder für Züge freigegeben Stand: 23.08.2024

Das kündigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn an. Die Zugstrecke zwischen Berne und Nordenham im Landkreis Wesermarsch gilt als wichtige Verbindung für Pendler, aber auch für den Güterverkehr. Insbesondere Häfen wie Brake und Nordenham profitieren von der Anbindung. Durch den Stillstand ist ihnen nach Angaben der Betreiber ein Millionenschaden entstanden.

Höhe falsch eingeschätzt? Schiffe prallen gegen Brücke

Zwei Mal in diesem Jahr gab es einen Unfall auf der Hunte bei Elsfleth: Beim ersten Unfall im Februar war die eigentliche Brücke stark beschädigt worden - es musste eine provisorische Brücke errichtet werden. Gegen diese war dann am 23. Juli ein weiteres Binnenschiff geprallt. Der Schiffsführer soll die Durchfahrtshöhe falsch eingeschätzt haben. Ein Arbeitskreis erstellt derzeit laut niedersächsischem Wirtschaftsministerium einen Maßnahmenkatalog zu mehr Sicherheit an der Huntebrücke.

