Erste Heuler in Seehundstation Norddeich aufgenommen

28 Heuler befinden sich derzeit zur Aufzucht in der Seehundstation Norddeich in Norden. Die ersten drei Fundtiere der Saison wurden bereits Mitte Mai auf den Inseln Norderney, Wangerooge und Spiekeroog gefunden, wie die Auffangstation am Freitag mitteilte. Die Heuler namens Kate, Fiete und Popcorn seien Frühgeburten gewesen. Nach Angaben der Seehundstation sei die Quote an Frühgeburten, die im Mai gefunden wurden, außergewöhnlich hoch. Grund sei das gute Wetter an den langen Wochenenden gewesen, wodurch sich der Besucherdruck auf das Wattenmeer erhöht habe. Der Leiter der Seehundstation betonte, sich gerade in der Geburtenphase von jungen Seehunden auf Sandbänken fernzuhalten: "Jede Störung durch uns Menschen kann dazu führen, dass verwaiste Jungtiere entstehen", sagte Peter Lienau. Die Hälfte der eingelieferten Tiere ist laut der Station durch Störungen verwaist. Die Aufzuchtphase der Seehunde steht demnach noch vor ihrem Höhepunkt.

