Stand: 14.06.2024 15:04 Uhr Wegen Kündigung? Mann gießt Buttersäure in Pflegeheim aus

In einem Pflegeheim in Wremen (Landkreis Cuxhaven) hat am Donnerstagabend mutmaßlich ein gekündigter Mitarbeiter Buttersäure ausgegossen. Mitarbeitende des Pflegeheims meldeten der Polizei und der Feuerwehr, dass sich auf einem Flur im Gebäude eine unbekannte, übelriechende Flüssigkeit befinde. Die Feuerwehr stellte fest, dass es sich dabei um Buttersäure handelte. Zwei Mitarbeiterinnen des Heims erlitten den Angaben zufolge leichte Reizungen der Atemwege und der Augen. Außerdem klagten sie über Kopfschmerzen. Bewohnerinnen und Bewohner wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht ein Ex-Mitarbeiter des Pflegeheims unter Tatverdacht. Der 58-jährige Mann aus Bremerhaven hatte am Donnerstagvormittag seine Kündigung erhalten.

