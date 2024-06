Stand: 14.06.2024 14:47 Uhr Autofahrer verliert Kontrolle über Pkw und fährt in Küche

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Brake (Landkreis Wesermarsch) in ein Wohnhaus gefahren und erst in der Küche zum Stehen gekommen. Der 57-Jährige habe während der Fahrt am Freitagvormittag einen medizinischen Notfall erlitten, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen habe er dadurch die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen fuhr den Angaben zufolge erst durch einen Vorgarten und dann in das Gebäude. Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.06.2024 | 15:00 Uhr