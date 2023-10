Stand: 15.10.2023 13:26 Uhr Hubschrauber-Pilot mit Laser geblendet: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Freitagabend die Besatzung eines Hubschraubers mit einem Laserpointer geblendet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Helikopter eines privaten Luftrettungsunternehmens überflog den Angaben zufolge gegen 19.30 Uhr den Ortsteil Hohenkirchen in Wangerland in Richtung der Insel Wangerooge, als ein grüner Laserstrahl den Piloten blendete. Rund eine halbe Stunde später geschah dasselbe auf dem Rückflug. Die Besatzung konnte dennoch sicher landen. Die Polizei in Jever hofft auf Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer (04461) 74 490 entgegen. Es handele sich um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr, der mit mindestens sechs Monaten Haft bestraft werde.

