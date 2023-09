Stand: 08.09.2023 11:08 Uhr Unbekannter blendet Piloten mit Laserpointer

Im Landkreis Rotenburg hat ein Unbekannter den Piloten eines Flugzeugs mit einem Laserpointer geblendet. Der Polizei Bremervörde war der Vorfall am Donnerstag um 21.32 Uhr mitgeteilt worden. Laut der vom Piloten übermittelten Koordinaten soll der unbekannte Verursacher das grüne Licht von einem Feld im Bereich der B71 zwischen Bevern und Selsingen auf die Maschine gerichtet haben. Polizeikräfte hätten dort kurze Zeit später aber niemanden mehr feststellen können. Der Pilot konnte das Flugzeug vom Typ "Embraer ERJ-190" sicher am Flughafen in Hamburg landen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min