Stand: 05.07.2023 15:12 Uhr Mit Laserpointer geblendet - Hubschrauberpilot muss ausweichen

Beim Überfliegen des Fischereihafens in Bremerhaven ist der Pilot eines Hubschraubers mit einem Laserpointer geblendet worden. Der Pilot habe am Dienstagabend wegen des stark grün leuchtenden Lichts ein Ausweichmanöver einleiten müssen, teilte die Polizei mit. Alarmierte Einsatzkräfte am Boden hätten trotz sofortiger Fahndung keinen Verdächtigen entdecken können. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen. Eine Sprecherin betonte, das Blenden mit Laserpointern oder ähnlichen Gegenständen im Straßen-, Bahn- oder Flugverkehr führe zu gefährlichen Situationen mit zum Teil schweren Folgen. Wer den Laserpointer-Vorfall in Bremerhaven beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer (0471) 9 53 33 21 bei der Polizei melden.

