Stand: 12.12.2022 08:40 Uhr Holzkohlegrill im Haus: Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung

Acht Menschen aus Bad Zwischenahn wurden am Sonntag mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder waren ohnmächtig geworden. Der Hintergrund war laut Polizei schnell klar: In einem Einfamilienhaus war ein Holzkohlegrill angezündet worden, weil die Heizung nicht funktionierte. Bei dem Einsatz im Ahornweg im Ortsteil Wehnen waren zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wer für den Zwischenfall verantwortlich ist, ist noch nicht klar. Am Haus entstand kein Schaden.

