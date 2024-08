Stand: 13.08.2024 09:25 Uhr Hoher Schaden nach Reifenplatzer in Nordenham

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) hat ein Auto nach einem Reifenplatzer Feuer gefangen. Der 55-jährige Fahrer hatte laut Polizei am Montagmittag zunächst Qualm an einem Reifen bemerkt. Daraufhin sei er aus seinem Wagen ausgestiegen, so die Polizei. Nur kurze Zeit später habe des Auto vollständig gebrannt. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro. Die Großensieler Straße musste wegen der Löscharbeiten rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

