Stand: 26.01.2023 18:59 Uhr Höhere Strafe für IS-Rückkehrerin aus Lohne gefordert

Im Prozess um ein verdurstetes jesidisches Mädchen gegen die IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Lohne (Landkreis Vechta) hat die Bundesanwaltschaft vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Donnerstag eine höhere Strafe gefordert. Die Richter des Oberlandesgerichts (OLG) München hatten die Frau im Oktober 2021 unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Beihilfe zum versuchten Mord, zum versuchten Kriegsverbrechen und wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sie soll tatenlos dabei zugesehen zu haben, wie ihr damaliger Ehemann ein fünfjähriges jesidisches Mädchen in einem Hof ankettete und dort verdursten ließ. Das OLG hätte nicht von strafmildernden Gründen ausgehen dürfen, begründete ein Vertreter den Revisionsantrag. Der Bundesgerichtshof will das Urteil am 9. März verkünden.

Weitere Informationen Zehn Jahre Haft für IS-Rückkehrerin aus Lohne Das Oberlandesgericht München verurteilte die 30-jährige Jennifer W. unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord. (25.01.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2023 | 14:30 Uhr