Hochwasser überflutet Feriensiedlung am Großen Meer Stand: 04.01.2024 09:39 Uhr In Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist am Mittwochabend der See Großes Meer übergelaufen und hat eine Feriensiedlung unter Wasser gesetzt. Die Urlaubsgäste mussten evakuiert werden.

Innerhalb von kürzester Zeit war die angrenzende Feriensiedlung mit rund 15 Häusern am Abend überflutet. "Als ich ankam, war der Deich leicht übergetreten, eine halbe Stunde später stand das Wasser schon 25 bis 30 Zentimeter hoch und strömte in Massen über den Deich", sagte Karl-Heinz Freimuth, Einsatzleiter der Feuerwehr Südbrookmerland. Das Große Meer dient im Südbrookmerland als Regenwasser-Rückhaltebecken und wird aus mehreren Kanälen gespeist. Aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage waren die Pegelstände dort so schnell angestiegen, dass das Wasser über den Damm trat.

Feuerwehr errichtet mobilen Deich

Die Feuerwehr schaltete den Strom in der Siedlung ab. Die Feriengäste, unter ihnen auch Kleinkinder, mussten ihre Unterkünfte verlassen und wurden evakuiert. Rund 75 Feuerwehrleute der Feuerwehr Südbrookmerland sowie Einsatzkräfte des THW Emden errichteten einen mobilen Deich auf dem durchgeweichten Damm und pumpten das Wasser aus der Siedlung heraus. Zudem wurden die Sieltore geöffnet, um den Wasserstand des Sees zu senken. Der Bürgermeister der Gemeinde Südbrookmerland, Thomas Erdwiens, kündigte an, in den kommenden Wochen Maßnahmen zu treffen, um künftige Überschwemmungen in der Feriensiedlung zu vermeiden - unter anderem durch eine Stärkung der Dämme.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.01.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser