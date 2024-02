Stand: 13.02.2024 16:19 Uhr "Hippie" verletzt beim Karneval drei Männer mit Glasflasche

In einer Diskothek in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist in der Nacht zu Sonntag eine Auseinandersetzung bei einer Karnevalsfeier eskaliert. Laut Polizei attackierte ein unbekannter Mann mehrere Personen mit einer Glasflasche. Drei Personen im Alter von 18, 19 und 27 Jahren erlitten dabei Schnittverletzungen. Eine von ihnen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter soll nach Angaben von Zeugen circa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Er trug demnach ein kariertes Hemd und war als Hippie verkleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04942) 20 42 00 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min